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Раджабов против Горячкиной, Инаркиева и Карякина в третий день "Шахматных звезд"

Шахматы
Новости
16 Декабря 2023 11:33
Раджабов против Горячкиной, Инаркиева и Карякина в третий день "Шахматных звезд"

В Москве продолжается турнир «Шахматные звезды» с участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся еще три заключительных тура в рапид. Раджабову предстоит сыграть с Александрой Горячкиной, Эрнесто Инаркиевым и Сергеем Карякиным.
После двух дней соревнования Теймур набрал 3 очка и пока занимает шестое место. А лидирует россиянин Владислав Артемьев (5).

После завершения партий в рапид в последующие дни участники проведут два круга в блиц.

Турнирная таблица после второго дня: Владислав Артемьев – 5 очков, Александр Грищук, Раунак Садвани - по 4, Сергей Карякин, Франсиско Вальехо - по 3,5, Теймур Раджабов, Евгений Томашевский – по 3, Екатерина Лагно, Александра Горячкина - по 1,5, Эрнесто Инаркиев - 1.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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