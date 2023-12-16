Раджабов против Горячкиной, Инаркиева и Карякина в третий день "Шахматных звезд"

В Москве продолжается турнир «Шахматные звезды» с участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся еще три заключительных тура в рапид. Раджабову предстоит сыграть с Александрой Горячкиной, Эрнесто Инаркиевым и Сергеем Карякиным.

После двух дней соревнования Теймур набрал 3 очка и пока занимает шестое место. А лидирует россиянин Владислав Артемьев (5).

После завершения партий в рапид в последующие дни участники проведут два круга в блиц.



Турнирная таблица после второго дня: Владислав Артемьев – 5 очков, Александр Грищук, Раунак Садвани - по 4, Сергей Карякин, Франсиско Вальехо - по 3,5, Теймур Раджабов, Евгений Томашевский – по 3, Екатерина Лагно, Александра Горячкина - по 1,5, Эрнесто Инаркиев - 1.



Заки Фейзуллаев

İdman.biz