Ниджат Абасов: "Мне нужна передышка. Буду готовиться к новому сезону"

«Возможно, мне нужна передышка. Буду готовиться к новому сезону».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский шахматист Ниджат Абассов после выступления на IX Мемориале Вугара Гашимова в Габале.

Гроссмейстер занявший четвертое место на Кубке мира, по итогам супертурнира занял восьмое место. «В целом, испытываю интересные чувства от выступления на Мемориале Гашимова. Формат получился интересным, а в рапиде я хорошо стартовал. Но в блице развить успех не смог, порой уступал в выигрышных позициях. Определенно мне надо поработать над стабильностью. Поздравляю победителя турнира Видита», - отметил Абасов в видеоинтервью каналу «ChessBase India».

Также он поделился воспоминаниями от Вугаре Гашимове. «Он был фантастическим шахматистом. Мне повезло, что однажды он провел со мной мастер-класс, тогда мне было лет 11. Никогда не забуду его советы, мастерскую игру в защите Бенони, основам которым он также меня обучил. В 2008 году он выиграл первый Гран-При ФИДЕ и тогда все заговорили о Вугаре, как о восходящей звезде. Он многое еще мог сделать, но, к сожалению, очень рано нас покинул», - подчеркнул Абасов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz