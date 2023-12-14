Раджабов начнет "Шахматные звезды" партией против Артемьева

Сегодня в Москве начинается турнир «Шахматные звезды» с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнования участники проведут три тура в рапид. Раджабов вначале сыграет с Владиславом Артемьевым, затем с Франсиско Вальехо, а в третьем туре будет противостоять Евгению Томашевскому.

Также в соревновании выступят вице-чемпион мира Сергей Карякин, Александр Грищук, Эрнесто Инаркиев, Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Раунак Садвани (Индия).

В соответствии с расписанием, 14-16 декабря пройдут девять туров в рапид, а 18-19 декабря состоятся партии в блиц (18 туров в два круга).

Общий призовой фонд составит 15 000 000 рублей (около 300000 AZN).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz