14 Декабря 2023
RU

Видит: "Начало блица на Мемориале Гашимова поначалу не предвещало для меня ничего хорошего"

Шахматы
Новости
14 Декабря 2023 13:56
Видит: "Начало блица на Мемориале Гашимова поначалу не предвещало для меня ничего хорошего"

«Выиграть на Мемориале Вугара Гашимова было непросто, плотная борьба шла до последнего».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Видит Сантош Гуджарати, комментируя свой триумф на девятом по счету супертурнире памяти азербайджанского гроссмейстера, прошедшего в Габале.

Индийский гроссмейстер в интервью порталу «ChessBase India» назвал свои стартовые партии в блице «ужасными». «Если рапид я смог завершить в первой четверке, но начало блица не предвещало ничего хорошего. Я набрал лишь пол-очка в первых трех турах. Поэтому я счастлив своему камбэку, тому, что одержал по ходу блица восемь побед и смог занять первое место», - подчеркнул Видит.

Примечательно, что на турнире долгое время лидировал его соотечественник Арджун Эригаиси, но за тур до финиша Видит вышел вперед и в итоге сохранил преимущество в полбалла. «На самом деле я не следил за тем, как меняется таблица. В блице в принципе проблематично это делать. Ты занят тем, что лишь контролируешь свою игру и думаешь над лучшими ходами», - рассказал Видит.

Среди наиболее запоминающихся партий он отметил победу над Ниджатом Абасовым: «На часах оставалось около двух минут, когда мне удалась атака, которая привела к победе». Также он выделил и партию последнего тура против Рауфа Мамедова: «Выигрыш в ней позволил мне занять первое место на турнире и тогда уже можно было дать волю эмоциям».

Также Видит выразил надежду, что его нынешние успехи в новом сезоне, когда он выиграл на «Grand Swiss» и завоевал путевку на турнире претендентов, а также стал первым на Мемориале Гашимова, станут для него началом новых больших побед.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Рауф Мамедов и Эльтадж Сафарли начинают ЕВРО по рапиду и блицу
12:00
Шахматы

Рауф Мамедов и Эльтадж Сафарли начинают ЕВРО по рапиду и блицу

Сегодня в Загребе начинается чемпионат Европы по рапиду и блицу
"В нынешнем составе нет Крамника, зато вновь есть Раджабов"
10:49
Шахматы

"В нынешнем составе нет Крамника, зато вновь есть Раджабов"

"Конкуренция будет высокая"
"Когда в турнире участвуют Раджабов, Грищук и Карякин, мы не можем не причислять их к фаворитам"
09:50
Шахматы

"Когда в турнире участвуют Раджабов, Грищук и Карякин, мы не можем не причислять их к фаворитам"

"Все-таки это не только шахматное событие, но и встреча друзей"
Карлсен и Ю Венчжунь возглавили ЧМ по рапиду и блицу
09:25
Шахматы

Карлсен и Ю Венчжунь возглавили ЧМ по рапиду и блицу

Международная Федерация шахмат обнародовала окончательный состав участников на чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Самарканде
Теймур Раджабов на "Шахматных звездах"
13 Декабря 12:26
Шахматы

Теймур Раджабов на "Шахматных звездах"

Сегодня в Москве состоится торжественное открытие турнира "Шахматные звезды"
Рауфа Мамедова и Эльтаджа Сафарли ждет ЕВРО по рапиду и блицу
13 Декабря 10:22
Шахматы

Рауфа Мамедова и Эльтаджа Сафарли ждет ЕВРО по рапиду и блицу

В течении трех дней участники проведут 11 туров в рапид, а 16 декабря предусмотрен блиц

Самое читаемое

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"
12 Декабря 10:24
Гандбол

Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

"С ним было легко общаться"
Видит стал победителем Мемориала Гашимова - ФОТО
11 Декабря 18:54
Шахматы

Видит стал победителем Мемориала Гашимова - ФОТО

Сегодня в Габале завершился IX Мемориал Вугара Гашимова
Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах
12 Декабря 17:22
Атлетика

Азербайджанские спортсмены тренируются с греками в Афинах

Сборная Азербайджана по легкой атлетике начала сборы в столице Греции Афинах