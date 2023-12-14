Видит: "Начало блица на Мемориале Гашимова поначалу не предвещало для меня ничего хорошего"

«Выиграть на Мемориале Вугара Гашимова было непросто, плотная борьба шла до последнего».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Видит Сантош Гуджарати, комментируя свой триумф на девятом по счету супертурнире памяти азербайджанского гроссмейстера, прошедшего в Габале.

Индийский гроссмейстер в интервью порталу «ChessBase India» назвал свои стартовые партии в блице «ужасными». «Если рапид я смог завершить в первой четверке, но начало блица не предвещало ничего хорошего. Я набрал лишь пол-очка в первых трех турах. Поэтому я счастлив своему камбэку, тому, что одержал по ходу блица восемь побед и смог занять первое место», - подчеркнул Видит.

Примечательно, что на турнире долгое время лидировал его соотечественник Арджун Эригаиси, но за тур до финиша Видит вышел вперед и в итоге сохранил преимущество в полбалла. «На самом деле я не следил за тем, как меняется таблица. В блице в принципе проблематично это делать. Ты занят тем, что лишь контролируешь свою игру и думаешь над лучшими ходами», - рассказал Видит.

Среди наиболее запоминающихся партий он отметил победу над Ниджатом Абасовым: «На часах оставалось около двух минут, когда мне удалась атака, которая привела к победе». Также он выделил и партию последнего тура против Рауфа Мамедова: «Выигрыш в ней позволил мне занять первое место на турнире и тогда уже можно было дать волю эмоциям».

Также Видит выразил надежду, что его нынешние успехи в новом сезоне, когда он выиграл на «Grand Swiss» и завоевал путевку на турнире претендентов, а также стал первым на Мемориале Гашимова, станут для него началом новых больших побед.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz