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Теймур Раджабов на "Шахматных звездах"

Шахматы
Новости
13 Декабря 2023 12:26
Теймур Раджабов на "Шахматных звездах"

Сегодня в Москве состоится торжественное открытие турнира «Шахматные звезды».

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, которое пройдет в формате быстрых шахмат, примет участие азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.

В нем также сыграют вице-чемпион мира Сергей Карякин, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Инаркиев Эрнесто, Александра Горячкина, Екатерина Лагно (все Россия), Франсиско Вальехо (Испания) и Раунак Садвани (Индия).

Общий призовой фонд составит 15 000 000 рублей (около 300000 AZN).

Что касается расписания, то 14-16 декабря пройдут девять туров в рапид, а 18-19 декабря состоятся партии в блиц (18 туров в два круга).
Турнир, местом которого станут «Лужники», проводится в третий раз.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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