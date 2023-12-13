Теймур Раджабов на "Шахматных звездах"

Сегодня в Москве состоится торжественное открытие турнира «Шахматные звезды».

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, которое пройдет в формате быстрых шахмат, примет участие азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.

В нем также сыграют вице-чемпион мира Сергей Карякин, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Инаркиев Эрнесто, Александра Горячкина, Екатерина Лагно (все Россия), Франсиско Вальехо (Испания) и Раунак Садвани (Индия).

Общий призовой фонд составит 15 000 000 рублей (около 300000 AZN).

Что касается расписания, то 14-16 декабря пройдут девять туров в рапид, а 18-19 декабря состоятся партии в блиц (18 туров в два круга).

Турнир, местом которого станут «Лужники», проводится в третий раз.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz