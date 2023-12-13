Рауфа Мамедова и Эльтаджа Сафарли ждет ЕВРО по рапиду и блицу

Азербайджанские шахматисты Рауф Мамедов и Эльтадж Сафарли заявились на чемпионат Европы по рапиду и блицу, который начнется завтра в Загребе.

Как сообщает İdman.biz, в течении трех дней участники проведут 11 туров в рапид, а 16 декабря предусмотрен блиц. Он будет состоять из 13 туров.

На ЕВРО заявились 495 шахматистов, а рейтинг-фаворитом является Давид Навара.

Отметим, что накануне Сафарли завершил выступление на турнире в Скопье, где стал пятым, тогда как Мамедов занял четвертое место на Мемориале Вугара Гашимова в Габале.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz