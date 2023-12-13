Сафарли вошел в пятерку на турнире в Скопье

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли занял пятое место на турнире «Скопье Open», завершившемся в столице Северной Македонии.

Как сообщает İdman.biz, в девятом туре он сыграл вничью черными с Александром Крастевым из Германии. Набрав 6,5 очков, Сафарли разделил четвертую-седьмую позицию, но по дополнительным коэффициентам стал пятым.

На полбалла от Эльтаджа отстал Заур Мамедов, завершивший вничью партию с турком Арда Джамларом. Он стал девятым.

Также в турнире приняла участие и Нармин Мамедова. Ее результат - 5,5 очков и 37-я строчка.

Победу в Скопье одержал Евгений Романов, представляющий Норвегию. Он набрал 7,5 балла.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz