13 Декабря 2023
RU

Сафарли вошел в пятерку на турнире в Скопье

Шахматы
Новости
13 Декабря 2023 09:44
Сафарли вошел в пятерку на турнире в Скопье

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли занял пятое место на турнире «Скопье Open», завершившемся в столице Северной Македонии.

Как сообщает İdman.biz, в девятом туре он сыграл вничью черными с Александром Крастевым из Германии. Набрав 6,5 очков, Сафарли разделил четвертую-седьмую позицию, но по дополнительным коэффициентам стал пятым.

На полбалла от Эльтаджа отстал Заур Мамедов, завершивший вничью партию с турком Арда Джамларом. Он стал девятым.

Также в турнире приняла участие и Нармин Мамедова. Ее результат - 5,5 очков и 37-я строчка.

Победу в Скопье одержал Евгений Романов, представляющий Норвегию. Он набрал 7,5 балла.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Магнус Карлсен и Хосеп Гвардиола сыграли в шахматы
12 Декабря 22:44
Шахматы

Магнус Карлсен и Хосеп Гвардиола сыграли в шахматы

"У Карлсена есть два часа, чтобы сделать свой ход"
Видит - пятый шахматист, которому удалось выиграть Мемориал Гашимова
12 Декабря 13:20
Шахматы

Видит - пятый шахматист, которому удалось выиграть Мемориал Гашимова

Пальму первенства по этому показателю удерживает экс-чемпион мира Магнус Карлсен
Сафарли выиграл и борется за место в тройке в Скопье
12 Декабря 12:20
Шахматы

Сафарли выиграл и борется за место в тройке в Скопье

Азербайджанские шахматисты продолжают выступление на турнире "Скопье Open", проходящем в столице Северной Македонии
Победитель Мемориала Гашимова назван персоной дня на сайте ФИДЕ
12 Декабря 11:51
Шахматы

Победитель Мемориала Гашимова назван персоной дня на сайте ФИДЕ

В борьбе за победу на соревновании Видит опередил своего соотечественника Арджуна Эригаиси, ставшего вторым
Интересные моменты Мемориала Гашимова - ФОТО
12 Декабря 11:11
Шахматы

Интересные моменты Мемориала Гашимова - ФОТО

İdman.biz представляет яркие моменты IX Мемориала Вугара Гашимова, завершившегося в Габале
Айнур Софиева: "Основу успеха наших шахмат заложила спортивная политика Гейдара Алиева"
12 Декабря 10:47
Шахматы

Айнур Софиева: "Основу успеха наших шахмат заложила спортивная политика Гейдара Алиева"

"Каждый из нас с глубоким уважением и любовью вспоминает общенационального лидера Гейдара Алиева"

Самое читаемое

"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО
10 Декабря 20:00
Азербайджанский футбол

"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО

Сегодня завершился 16-й тур Премьер-лиги Азербайджана
Сулейманлы вырвался в лидеры Мемориала Гашимова
10 Декабря 16:19
Шахматы

Сулейманлы вырвался в лидеры Мемориала Гашимова

В седьмом туре он обыграл своего товарища по сборной Азербайджана Ниджата Абасова
Азербайджанский шахматист - в первой тройке турнира в Скопье
10 Декабря 11:39
Шахматы

Азербайджанский шахматист - в первой тройке турнира в Скопье

В столице Северной Македонии продолжается турнир "Скопье Open" с участием азербайджанских шахматистов
Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"
12 Декабря 10:24
Гандбол

Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

"С ним было легко общаться"