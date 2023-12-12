Видит - пятый шахматист, которому удалось выиграть Мемориал Гашимова

Видит Сантош Гуджрати стал пятым шахматистов, которому удалось выиграть Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, пальму первенства по этому показателю удерживает экс-чемпион мира Магнус Карлсен, выигрывавший турнир четырежды. Дважды первым становился Шахрияр Мамедъяров, по разу на Мемориале побеждали Фабиано Каруана и Нодирбек Абдусатторов.

Также Гуджрати стал первым индийским гроссмейстером, который выиграл этот супертурнир.

Отметим, что девятый по счету Мемориал Гашимова впервые прошел в Габале.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz