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Видит - пятый шахматист, которому удалось выиграть Мемориал Гашимова

Шахматы
Новости
12 Декабря 2023 13:20
Видит - пятый шахматист, которому удалось выиграть Мемориал Гашимова

Видит Сантош Гуджрати стал пятым шахматистов, которому удалось выиграть Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, пальму первенства по этому показателю удерживает экс-чемпион мира Магнус Карлсен, выигрывавший турнир четырежды. Дважды первым становился Шахрияр Мамедъяров, по разу на Мемориале побеждали Фабиано Каруана и Нодирбек Абдусатторов.
Также Гуджрати стал первым индийским гроссмейстером, который выиграл этот супертурнир.

Отметим, что девятый по счету Мемориал Гашимова впервые прошел в Габале.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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Соревнование проходило по непредсказуемому сценарию

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