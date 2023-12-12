Сафарли выиграл и борется за место в тройке в Скопье

Азербайджанские шахматисты продолжают выступление на турнире «Скопье Open», проходящем в столице Северной Македонии.

Как сообщает İdman.biz, в восьмом туре Эльтадж Сафарли добился победы над сербом Стефаном Тадичем. Это дало ему возможность выйти на четвертое место, набрав 6 очков. От идущего третьим Александра Крастева из Германии нашего гроссмейстера отделяют лишь худшие дополнительные показатели.

В свою очередь, на полбалла от Сафарли отстает Заур Мамедов, сыгравший вничью с турком Оканом Озсакалиогу. У него восьмая позиция.

Лидирует представитель Норвегии Евгений Романов, набравший 7 очков.

Ниджат Закиев

İdman.biz