Победитель Мемориала Гашимова назван персоной дня на сайте ФИДЕ

Победитель IX Мемориала Вугара Гашимова Видит Сантош Гуджарати назван Международной федерацией шахмат персоной дня по случаю своей победы в Габале.

Как сообщает İdman.biz, ФИДЕ в своей специальной рубрике на официальном сайте традиционно выделяет шахматистов, отличившихся на тех или иных соревнованиях, или отмечающих день рождения. Сегодня ФИДЕ посвятила рубрику успеху индийского гроссмейстера на Мемориале Гашимова.

Интересно отметить, что в борьбе за победу на соревновании Видит опередил своего соотечественника Арджуна Эригаиси, ставшего вторым.

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