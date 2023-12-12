Интересные моменты Мемориала Гашимова - ФОТО

İdman.biz представляет яркие моменты IX Мемориала Вугара Гашимова, завершившегося в Габале.

В супертурнире, который проходит в Конгресс-Центре Гейдара Алиева, принимают участие десять шахматистов: Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Участники провели девять туров в рапид и 16 в блиц по итогам которых первое место занял Видит. Вторым стал Эригаиси, а первую тройку замкнул Раппорт.

İdman.biz