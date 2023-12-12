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Айнур Софиева: "Основу успеха наших шахмат заложила спортивная политика Гейдара Алиева"

Шахматы
Интервью
12 Декабря 2023 10:47
Айнур Софиева: "Основу успеха наших шахмат заложила спортивная политика Гейдара Алиева"

"Каждый из нас с глубоким уважением и любовью вспоминает общенационального лидера Гейдара Алиева. Он - вчера, сегодня и завтра Азербайджана».

Первая международная женщина-гроссмейстер Азербайджана и исламского мира Айнур Софиева поделилась с İdman.biz воспоминаниями в день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Она отметила, что Гейдар Алиев оказал влияние на все сферы жизни: "Особенно это касалось шахмат. Все победы и высокие результаты здесь связаны с именем Гейдара Алиева. Когда он руководил Азербайджаном в советский период, то дал особое задание открыть в каждом районе спортивные сооружения и шахматные школы. Подрастающее поколение устремилось в шахматные секции. Среди них раскрылись новые таланты, которые познакомили мир с азербайджанскими шахматами и сформировали свою школу. Даже сегодня азербайджанские шахматисты часто радуют нас своими большими успехами и продолжают пропагандировать нашу страну во всем мире. Конечно, в основе этого лежит спортивная политика Гейдара Алиева».

Делясь воспоминаниями об общенациональном лидере, Софиева подчеркнула, что своим успехом она обязана ему: "Именно благодаря его вниманию, заботе и поручениям в этом направлении передо мной открылись большие возможности и я смогла добиться успеха. Конечно, я счастливый человек, потому что встретила такого гения. Мы много раз встречались с Гейдаром Алиевым. Я до сих пор помню те дни. Взгляды, улыбка и советы нашего бессмертного лидера навсегда останутся в нашей памяти. Каждый из нас по-особенному относился и запоминал данные ему задания. Потому что каждая идея, которую озвучивал для нас наш лидер, была великой школой».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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