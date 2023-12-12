В Габале состоялась церемония закрытия IX Мемориала Вугара Гашимова - ФОТО

В Конгресс-Центре Гейдара Алиева в Габале состоялась церемония закрытия IX Мемориала Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие открыл президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, отметивший высокий уровень организации турнира и поздравивший его победителя Видита Сантоша Гуджрати. Также он поблагодарил президента страны Ильхама Алиева за поддержку, оказываемую шахматам.

В свою очередь, глава Оргкомитета Мемориала Гашимова Гасым Гашимов поблагодарил все организации, оказавшие содействие в его проведении.

Затем на экране был показал видеобзор турнира, после чего главный судья Илаха Гадымова обнародовала итоговые результаты.

В церемонии награждения приняли участие глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, президент федерации шахмат Махир Мамедов, начальник территориального налогового управления Эльхан Сулейманлы и отец Вугара Гашимова Гасым Гашимов. Он вручил кубок победителя Видиту Сантошу Гуджрати.

Ниджат Закиев

İdman.biz