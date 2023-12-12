12 Декабря 2023
RU

В Габале состоялась церемония закрытия IX Мемориала Вугара Гашимова - ФОТО

Шахматы
Новости
12 Декабря 2023 09:47
В Габале состоялась церемония закрытия IX Мемориала Вугара Гашимова - ФОТО

В Конгресс-Центре Гейдара Алиева в Габале состоялась церемония закрытия IX Мемориала Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие открыл президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, отметивший высокий уровень организации турнира и поздравивший его победителя Видита Сантоша Гуджрати. Также он поблагодарил президента страны Ильхама Алиева за поддержку, оказываемую шахматам.

В свою очередь, глава Оргкомитета Мемориала Гашимова Гасым Гашимов поблагодарил все организации, оказавшие содействие в его проведении.

Затем на экране был показал видеобзор турнира, после чего главный судья Илаха Гадымова обнародовала итоговые результаты.
В церемонии награждения приняли участие глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, президент федерации шахмат Махир Мамедов, начальник территориального налогового управления Эльхан Сулейманлы и отец Вугара Гашимова Гасым Гашимов. Он вручил кубок победителя Видиту Сантошу Гуджрати.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Новости по теме

Победитель Мемориала Гашимова назван персоной дня на сайте ФИДЕ
11:51
Шахматы

Победитель Мемориала Гашимова назван персоной дня на сайте ФИДЕ

В борьбе за победу на соревновании Видит опередил своего соотечественника Арджуна Эригаиси, ставшего вторым
Интересные моменты Мемориала Гашимова - ФОТО
11:11
Шахматы

Интересные моменты Мемориала Гашимова - ФОТО

İdman.biz представляет яркие моменты IX Мемориала Вугара Гашимова, завершившегося в Габале
Айнур Софиева: "Основу успеха наших шахмат заложила спортивная политика Гейдара Алиева"
10:47
Шахматы

Айнур Софиева: "Основу успеха наших шахмат заложила спортивная политика Гейдара Алиева"

"Каждый из нас с глубоким уважением и любовью вспоминает общенационального лидера Гейдара Алиева"
Новый герой Мемориала Гашимова
09:26
Шахматы

Новый герой Мемориала Гашимова

Соревнование проходило по непредсказуемому сценарию
Видит стал победителем Мемориала Гашимова - ФОТО
11 Декабря 18:54
Шахматы

Видит стал победителем Мемориала Гашимова - ФОТО

Сегодня в Габале завершился IX Мемориал Вугара Гашимова
Борис Гельфанд: "В Азербайджане ведется работа по воспитанию шахматных талантов"
11 Декабря 13:49
Шахматы

Борис Гельфанд: "В Азербайджане ведется работа по воспитанию шахматных талантов"

"Конкуренция в борьбе за мировую корону большая, надо, чтобы многое сложилось"

Самое читаемое

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО
9 Декабря 19:01
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры XVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Мемориал Гашимова. Два дня позади
9 Декабря 19:00
Шахматы

Мемориал Гашимова. Два дня позади

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова
Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку
9 Декабря 16:20
Азербайджанский футбол

Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку

Специалист продолжит карьеру в Японии
"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО
10 Декабря 20:00
Азербайджанский футбол

"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО

Сегодня завершился 16-й тур Премьер-лиги Азербайджана