12 Декабря 2023
RU

Новый герой Мемориала Гашимова

Шахматы
Аналитика
12 Декабря 2023 09:26
Новый герой Мемориала Гашимова

IX Мемориал Вугара Гашимова в Габале ознаменовался победой Видита Сантоша Гуджрати. Индийский шахматист, изначально являвшийся рейтинг-фаворитом турнира, в драматичной развязке занял первое место. Причем, в борьбе за титул он опередил своего соотечественника Арджуна Эригаиси, тогда как третье место занял Рихард Раппорт.

Как сообщает İdman.biz, соревнование проходило по непредсказуемому сценарию. Чего только стоит успешное выступление в рапид Айдына Сулейманлы. С точки зрения рейтинга он изначально замыкал таблицу участников, однако смог приятно удивить своей игрой. Уступив Видиту, он смог обыграть Эригаиси, став лучшим в рапиде.

Однако, как и в последние годы, победитель Мемориала Гашимова определялся по итогам двух видов быстрых шахмат. И после девяти туров в рапид гроссмейстеров ждал однодневный марафон в блиц, состоявший из 18-ти партий. Дистанция оказалась достаточно продолжительной, чтобы лидер по ходу турнира сменился не один раз, и таблица приняла окончательный вид.

Многое решилось в предпоследнем туре, когда шедший впереди Эригаиси уступил Раппорту, а Видит обыграл Сулейманлы и вырвался на полбалла вперед. На финише индийские шахматисты сыграли синхронно: Эригаиси выиграл у Сулейманлы, тогда как участник турнира претендентов огорчил Рауфа Мамедова, отстояв первую строчку.

К слову, несмотря на неудачную концовку, Айдын и Рауф показал наилучший результат среди хозяев доски на Мемориале Гашимова, набрав по 18,5 очков поделив 4-5 место. На полбалла отстали Теймур Раджабов с Шахрияром Мамедъяровым, тогда как Ниджат Абасов занял девятую строчку (15).

Словом, на супертурнире в Габале были все составляющие добротного шахматного триллера, где интрига сохранялась до самого конца. Ну а победителем оказался тот гроссмейстер, которому это на данный момент положено по рангу. Видит недавно выиграл вакансию на турнир претендентов, продолжает прогрессировать и вписал новую страницу в историю Мемориала Гашимова. Ведь раньше его ни один из представителей индийской шахматной школы не выигрывал.

Турнирная таблица: Видит Гуджрати – 22 очка, Арджун Эригаиси – 21,5, Рихард Раппорт - 19, Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы – по 18,5, Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров - по 18, Йорден Ван Форест – 17, Ниджат Абасов – 15, Борис Гельфанд – 12,5.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Победитель Мемориала Гашимова назван персоной дня на сайте ФИДЕ
11:51
Шахматы

Победитель Мемориала Гашимова назван персоной дня на сайте ФИДЕ

В борьбе за победу на соревновании Видит опередил своего соотечественника Арджуна Эригаиси, ставшего вторым
Интересные моменты Мемориала Гашимова - ФОТО
11:11
Шахматы

Интересные моменты Мемориала Гашимова - ФОТО

İdman.biz представляет яркие моменты IX Мемориала Вугара Гашимова, завершившегося в Габале
Айнур Софиева: "Основу успеха наших шахмат заложила спортивная политика Гейдара Алиева"
10:47
Шахматы

Айнур Софиева: "Основу успеха наших шахмат заложила спортивная политика Гейдара Алиева"

"Каждый из нас с глубоким уважением и любовью вспоминает общенационального лидера Гейдара Алиева"
В Габале состоялась церемония закрытия IX Мемориала Вугара Гашимова - ФОТО
09:47
Шахматы

В Габале состоялась церемония закрытия IX Мемориала Вугара Гашимова - ФОТО

В Конгресс-Центре Гейдара Алиева в Габале состоялась церемония закрытия IX Мемориала Вугара Гашимова
Видит стал победителем Мемориала Гашимова - ФОТО
11 Декабря 18:54
Шахматы

Видит стал победителем Мемориала Гашимова - ФОТО

Сегодня в Габале завершился IX Мемориал Вугара Гашимова
Борис Гельфанд: "В Азербайджане ведется работа по воспитанию шахматных талантов"
11 Декабря 13:49
Шахматы

Борис Гельфанд: "В Азербайджане ведется работа по воспитанию шахматных талантов"

"Конкуренция в борьбе за мировую корону большая, надо, чтобы многое сложилось"

Самое читаемое

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО
9 Декабря 19:01
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры XVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Мемориал Гашимова. Два дня позади
9 Декабря 19:00
Шахматы

Мемориал Гашимова. Два дня позади

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова
Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку
9 Декабря 16:20
Азербайджанский футбол

Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку

Специалист продолжит карьеру в Японии
"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО
10 Декабря 20:00
Азербайджанский футбол

"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО

Сегодня завершился 16-й тур Премьер-лиги Азербайджана