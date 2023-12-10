Сулейманлы вырвался в лидеры Мемориала Гашимова

Айдын Сулейманлы вышел в единоличные лидеры IX Мемориала Вугара Гашимова в Габале.
Как сообщает İdman.biz, в седьмом туре он обыграл своего товарища по сборной Азербайджана Ниджата Абасова.
А первой завершившейся партией третьего игрового дня стала встреча Шахрияра Мамедъярова с Рауфом Мамедовым, принесшая ничью.
Результативно сыграли Борис Гельфанд и Йорден Ван Форест: израильтянин обыграл Теймура Раджабова, и представителя Нидерландов - Рихарда Раппорта.
Индийское дерби между Видитом Сантошем Гуджарати и Арджуном Эригаиси завершилось вничью.
Турнирная таблица: Айдын Сулейманлы - 9 очков, Арджун Эригаиси (Индия) - 8, Шахрияр Мамедъяров, Видит Сантош Гуджарати (Индия), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Ниджат Абасов, Борис Гельфанд (Израиль), Рауф Мамедов - по 7, Теймур Раджабов - 6, Рихард Раппорт (Румыния).
Заки Фейзуллаев
İdman.biz