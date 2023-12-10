Азербайджанский шахматист - в первой тройке турнира в Скопье

В столице Северной Македонии продолжается турнир «Скопье Open» с участием азербайджанских шахматистов.

Как сообщает İdman.biz, после партий пятого тура на третье место поднялся Заур Мамедов, обыгравший белыми серба Ивана Иванишевича. Он набрал 4 очка и лишь в силу дополнительных коэффициентов уступает Роберту Баскину из Германии, идущему вторым.

На 0,5 балла от Мамедова отстает Эльтадж Сафарли, который сыграл вничью с турком Оканом Озсакалиоглу. У него текущее 12-е место.

Лидирует представитель Норвегии Евгений Романов, набравший 4,5 очка.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz