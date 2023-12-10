10 Декабря 2023
RU

Айдын Сулейманлы: "Испытываю приятные чувства после победы над одним из своих кумиров"

Шахматы
Новости
10 Декабря 2023 10:22
Айдын Сулейманлы: "Испытываю приятные чувства после победы над одним из своих кумиров"

«Я испытываю приятные чувства после победы над одним из своих кумиров».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы после победы над своим соотечественником, одним из ведущих гроссмейстеров планеты Шахрияром Мамедъяровым на IX Мемориале Вугара Гашимова в Габале.

Выигрыш в шестом туре позволил Сулейманлы войти в число лидеров супертурнира. «Я чувствовал себя комфортно в этой партии. В какой-то момент позиция на доске являлась ничейной, но мне удалось победить», - рассказал он о партии.

Сулейманлы добавил, что это уже не первый случай, когда ему удается обыгрывать Шахрияра: «В прошлом году на Мемориале Гашимова мне также удалось выиграть партию в рапид».

Он удовлетворительно оценил свои текущие результаты на соревновании. «Начало выдалось не очень удачным, особенно игра белыми фигурами. Но сейчас я доволен тем, как развиваются события», - подчеркнул Сулейманлы.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджанский шахматист - в первой тройке турнира в Скопье
11:39
Шахматы

Азербайджанский шахматист - в первой тройке турнира в Скопье

В столице Северной Македонии продолжается турнир "Скопье Open" с участием азербайджанских шахматистов
"Организаторы Мемориала Гашимова проделали фантастическую работу"
09:39
Шахматы

"Организаторы Мемориала Гашимова проделали фантастическую работу"

"Трудно вспомнить, когда в последний раз все десять участников супертурнира проиграли хотя бы одну партию к пятому туру"
Последний день в рапид на Мемориале Гашимова
09:37
Шахматы

Последний день в рапид на Мемориале Гашимова

В Габале продолжается 9-й Мемориал Вугара Гашимова
Мемориал Гашимова. Два дня позади
9 Декабря 19:00
Шахматы

Мемориал Гашимова. Два дня позади

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова
Эригаиси, Абасов и Сулейманов завершили второй день Мемориала Гашимова в лидерах - ФОТО
9 Декабря 18:54
Шахматы

Эригаиси, Абасов и Сулейманов завершили второй день Мемориала Гашимова в лидерах - ФОТО

В шестом туре Сулейманлы нанес поражение Шахрияру Мамедъярову, а Абасов сыграл вничью с Видитом Сантошем Гуджарати
Мамедъяров обыграл Видита и ворвался в лидирующую группу Мемориала Гашимова
9 Декабря 17:31
Шахматы

Мамедъяров обыграл Видита и ворвался в лидирующую группу Мемориала Гашимова

Чрезвычайно результативным оказался пятый тур в рапид IX Мемориала Вугара Гашимова в Габале

Самое читаемое

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана
7 Декабря 16:46
Дзюдо

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели
"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО
8 Декабря 21:22
Азербайджанский футбол

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО

Сегодня стартовал XVI тур Премьер-лиги Азербайджана
"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО
9 Декабря 19:01
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры XVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку
9 Декабря 16:20
Азербайджанский футбол

Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку

Специалист продолжит карьеру в Японии