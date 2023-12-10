Айдын Сулейманлы: "Испытываю приятные чувства после победы над одним из своих кумиров"

«Я испытываю приятные чувства после победы над одним из своих кумиров».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы после победы над своим соотечественником, одним из ведущих гроссмейстеров планеты Шахрияром Мамедъяровым на IX Мемориале Вугара Гашимова в Габале.

Выигрыш в шестом туре позволил Сулейманлы войти в число лидеров супертурнира. «Я чувствовал себя комфортно в этой партии. В какой-то момент позиция на доске являлась ничейной, но мне удалось победить», - рассказал он о партии.

Сулейманлы добавил, что это уже не первый случай, когда ему удается обыгрывать Шахрияра: «В прошлом году на Мемориале Гашимова мне также удалось выиграть партию в рапид».

Он удовлетворительно оценил свои текущие результаты на соревновании. «Начало выдалось не очень удачным, особенно игра белыми фигурами. Но сейчас я доволен тем, как развиваются события», - подчеркнул Сулейманлы.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz