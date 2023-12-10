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"Организаторы Мемориала Гашимова проделали фантастическую работу"

Шахматы
Новости
10 Декабря 2023 09:39
"Организаторы Мемориала Гашимова проделали фантастическую работу"

«Организаторы проделали фантастическую работу по выбору состава на турнир».

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет авторитетный шахматный портал Chessbase, оценивая ход борьбы на Мемориале Вугара Гашимова в Габале.

Портал отмечает высочайший уровень его конкуренции. «Трудно вспомнить, когда в последний раз все десять участников супертурнира проиграли хотя бы одну партию к пятому туру. Разрыв в одно очко между лидерами и игроками нижней части таблицы означает, что ничья не является безопасным вариантом. А победа в отдельно взятой встрече может помочь гроссмейстерам продвинуться к вершине», - подчеркивает Chessbase.

Отметим, что после шести туров в рапид шахматистов, находящихся в нижней части таблицы, отделяет от лидеров 2 очка - цена одной победы в рапид.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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