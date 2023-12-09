Рейтинг-фаворит Мемориала Гашимова: "Мы играли так быстро, что 150 ходов пролетели незаметно"

«Партия развивалась так стремительно, что я и не заметил, что мы сделали более 150-ти ходов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил рейтинг-фаворит проходящего в Габале IX Мемориала Вугара Гашимова Видит Сантош Гуджарати.

Во втором туре он на пару с Йорденом Ван Форестом выдал самую продолжительную партию супертурнира, которая включила в себя 152 хода. «Первые десять минут мы играли особенно быстро, позиции на доске резко сменяли друг друга. А в эндшпиле от каждого требовалась особая точность, чтобы не проиграть. Встреча получилась очень интересной и, наверное, ничья оказалась справедливым итогом», - подчеркнул Видит.

Он также добавил, что впечатления от турнира самые позитивные. «Здесь собрался сильный состав, где любой может выиграть. Самое интересное ждет впереди. Благодарю организаторов за приглашение», - заключил индийский гроссмейстер.

После трех туров в рапид Видит набрал 4 очка и делит 2-4 место.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz