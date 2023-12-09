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Арджун Эригаиси: "Я провел три разные по качеству партии на Мемориале Гашимова"

Шахматы
Новости
9 Декабря 2023 11:11
Арджун Эригаиси: "Я провел три разные по качеству партии на Мемориале Гашимова"

«Я провел три разные по качеству партии, но удовлетворен тем, как стартовал на турнире».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил индийский шахматист Арджун Эригаиси, выступающий на IX Мемориале Вугара Гашимова в Габале.

После трех туров он набрал 4 очка и находится в группе ближайших преследователей Ниджата Абасова. «Турнир проходит довольно интенсивно, здесь сразу надо включаться в борьбу. Ведь это рапид и он имеет свои особенности. После двух ничьих на старте мне удалось обыграть Шахрияра Мамедъярова и хотелось бы продолжить успешную серию во второй день», - отметил Эригаиси.
Отметим, что Арджун впервые участвует на Мемориале Гашимова. Он заменил в первоначальном составе Яна-Кшиштофа Дуду.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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