Борис Гельфанд: "В одной из наших партий я уступил Вугару Гашимову в 10 ходов"

«О Вугаре Гашимове у меня остались самые светлые воспоминания, мы не меньше десяти раз играли с ним в классические партии, а в рапид даже больше».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил израильский шахматист Борис Гельфанд, выступающий на девятом супертурнире в память о талантливом азербайджанском гроссмейстере, проходящем в Габале.

Он вспомнил и о поражении, которое от потерпел от Гашимова. «На противостояние с Вугаром пришлась и самая короткая партия, когда я уступил ходов в десять. Мы сыграли яркие партии на турнире в Монако, где обменялись победами. От Вугара остались самые светлые воспоминания, очень жаль, что он так рано ушел из жизни», - подчеркнул Гельфанд.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz