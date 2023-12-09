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Борис Гельфанд: "В одной из наших партий я уступил Вугару Гашимову в 10 ходов"

Шахматы
Новости
9 Декабря 2023 10:02
Борис Гельфанд: "В одной из наших партий я уступил Вугару Гашимову в 10 ходов"

«О Вугаре Гашимове у меня остались самые светлые воспоминания, мы не меньше десяти раз играли с ним в классические партии, а в рапид даже больше».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил израильский шахматист Борис Гельфанд, выступающий на девятом супертурнире в память о талантливом азербайджанском гроссмейстере, проходящем в Габале.

Он вспомнил и о поражении, которое от потерпел от Гашимова. «На противостояние с Вугаром пришлась и самая короткая партия, когда я уступил ходов в десять. Мы сыграли яркие партии на турнире в Монако, где обменялись победами. От Вугара остались самые светлые воспоминания, очень жаль, что он так рано ушел из жизни», - подчеркнул Гельфанд.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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