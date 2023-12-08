Борис Гельфанд: "Турнир мне нравится. Как я играю - пока не очень"

«Турнир мне нравится. То, как играю я, пока не очень». Как сообщает İdman.biz, об этом заявил участник проходящего в Габале IX Мемориала Вугара Гашимова Борис Гельфанд.

Израильский гроссмейстер после трех туров в рапид занимает последнюю строчку, проиграв Ниджату Мамедову и Шахрияру Мамедъярову, а также сыграв вничью с Арджуном Эригаиси.

«Ниджат провел против меня хорошую партию. А так организация турнира прекрасная, все на самом высоком уровне», - подчеркнул Гельфанд.

Он добавит, что оценит свое выступление на соревновании по его окончании. Также Гельфанд выразил готовность провести сбор с мужской сборной Азербайджана, если у национальной федерации возникнет заинтересованность в этом.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz