Ниджат Абасов: "Надеюсь, что Мемориал Гашимова сложится для меня лучше, чем в предыдущие годы"

«Первые партии IX Мемориала Гашимова прошли довольно интересно». Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский шахматист Ниджат Абасов, вышедший в лидеры супертурнира в Габале.

Полуфиналист Кубка мира отметил, что ася борьба впереди. «Нас ждет еще шесть туров в рапид, а потом 18 партий в блиц. Сейчас надо сконцентрироваться на предстоящих встречах, они покажут, свежим ли я подошел к турниру или уставшим. Надеюсь, что он сложится для меня лучше, чем в предыдущие годы», - заметил Ниджат.

Он отдал должное и организаторам: «Я благодарен устроителям за такое соревнование. Отрадно, что он проходит в регионах. Каждый из участников заслуживает победы, но надеюсь, что Кубок останется в Азербайджане», - подчеркнул Абасов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz