Айдын Сулейманлы: "Испытываю волнительные чувства, выступая на Мемориале Гашимова"

«Я испытываю волнительные чувства, выступая на Мемориале Вугара Гашимова».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы после третьего тура в рапид на супертурнире в Габале.

Самый юный участник Мемориала подчеркнул, что ему приятно играть в одном соревновании со многими ведущими гроссмейстерами. «Начало получилось неплохим. В третьем туре я обыграл Йордена Ван Фореста, одержав первую победу. В чем причина стартового поражения от Рауфа Мамедова. В принципе, позиция у меня была хорошей, но не смог где-то реализовать преимущество», - отметил Сулейманлы.

Также он добавил, что в его планах - выступить в составе сборной на командных турнирах и поработать над повышением рейтинга.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz