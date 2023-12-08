Ниджат Мамедов - лидер первого дня Мемориала Гашимова

Третий тур IX Мемориала Вугара Гашимова, стартовавшего сегодня в Габале, подвел черту под первым соревновательным днем.

Как сообщает İdmаn.biz, первой завершилась партия между Теймуром Раджабовым и Рауфом Мамедовым. Ее итогом стала ничья. Вторую победу подряд одержал Ниджат Абасов - его «жертвой» стал Борис Гельфанд.

Айдын Сулейманлы переиграл Йордена Ван Фореста, а Шахрияр Мамедъяров уступил Арджуну Эригаиси.

После трех туров в лидерах Абасов, набравший 5 очков. На балл отстают Видит, Эригаиси и Мамедов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz