8 Декабря 2023
RU

Ниджат Мамедов - лидер первого дня Мемориала Гашимова

Шахматы
Новости
8 Декабря 2023 18:39
Ниджат Мамедов - лидер первого дня Мемориала Гашимова

Третий тур IX Мемориала Вугара Гашимова, стартовавшего сегодня в Габале, подвел черту под первым соревновательным днем.

Как сообщает İdmаn.biz, первой завершилась партия между Теймуром Раджабовым и Рауфом Мамедовым. Ее итогом стала ничья. Вторую победу подряд одержал Ниджат Абасов - его «жертвой» стал Борис Гельфанд.

Айдын Сулейманлы переиграл Йордена Ван Фореста, а Шахрияр Мамедъяров уступил Арджуну Эригаиси.

После трех туров в лидерах Абасов, набравший 5 очков. На балл отстают Видит, Эригаиси и Мамедов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Борис Гельфанд: "Турнир мне нравится. Как я играю - пока не очень"
20:06
Шахматы

Борис Гельфанд: "Турнир мне нравится. Как я играю - пока не очень"

"Ниджат провел против меня хорошую партию"
Ниджат Абасов: "Надеюсь, что Мемориал Гашимова сложится для меня лучше, чем в предыдущие годы"
19:42
Шахматы

Ниджат Абасов: "Надеюсь, что Мемориал Гашимова сложится для меня лучше, чем в предыдущие годы"

"Каждый из участников заслуживает победы, но надеюсь, что Кубок останется в Азербайджане"
Айдын Сулейманлы: "Испытываю волнительные чувства, выступая на Мемориале Гашимова"
19:02
Шахматы

Айдын Сулейманлы: "Испытываю волнительные чувства, выступая на Мемориале Гашимова"

"В принципе, позиция у меня была хорошей, но не смог где-то реализовать преимущество"
Мемориал Гашимова. Первый день завершен - ФОТО
18:43
Шахматы

Мемориал Гашимова. Первый день завершен - ФОТО

Сегодня в Габале начался 9-й Мемориал Вугара Гашимова
Видит и Ван Форест провели затяжную партию в 152 хода на Мемориале Гашимова
17:40
Шахматы

Видит и Ван Форест провели затяжную партию в 152 хода на Мемориале Гашимова

Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Ниджат Абасов одержали победы во втором туре IX Мемориала Вугара Гашимова, стартовавшего в Габале
Рауф Мамедов с ходу вышел в лидеры Мемориала Гашимова
16:22
Шахматы

Рауф Мамедов с ходу вышел в лидеры Мемориала Гашимова

В стартовом туре в рапид он добился победы над своим соотечественником Айдыном Сулейманлы

Самое читаемое

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Азербайджанский футбол

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Игрок, забивший пятый гол в ворота соперника, отпраздновал гол смехом
Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана
7 Декабря 16:46
Дзюдо

Новичок сборной набрала первые рейтинговые очки под флагом Азербайджана

Международная федерация дзюдо дала разрешение на выступление Ачельи под флагом Азербайджана с 3 ноября, сохранив ее рейтинговые показатели
Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"
6 Декабря 13:14
Азербайджанский футбол

Лукас Мелано: "Из ваших блюд мне больше всего нравится долма"

"Люди в Азербайджане очень гостеприимны"
"Арсенал" одержал волевую победу над "Лутоном" в гостях благодаря голу на 90+7-й минуте - ВИДЕО
6 Декабря 09:00
Мировой футбол

"Арсенал" одержал волевую победу над "Лутоном" в гостях благодаря голу на 90+7-й минуте - ВИДЕО

В матче 15-го тура АПЛ "Лутон Таун" уступил "Арсеналу" дома со счётом 3:4