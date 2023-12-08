Рауф Мамедов с ходу вышел в лидеры Мемориала Гашимова

Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов с ходу вышел в лидеры IX Мемориала Вугара Гашимова, стартовавшего в Габале.

Как сообщает İdman.biz, в стартовом туре в рапид он добился победы над своим соотечественником Айдыном Сулейманлы. Этот результат позволил Рауфу набрать 2 очка, а его партия оказалась единственной результативной в первом туре.

Остальные участники сыграли между собой вничью. Мирным исходом завершились встречи между Борисом Гельфандом и Арджуном Эригаиси, Шахрияром Мамедъяровым и Рихардом Раппортом, Ниджатом Абасовым и Йорденом Ван Форестом, а также Видитом Сантошем Гуджарати и Теймуром Раджабовым.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz