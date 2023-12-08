Анар Аллахвердиев: "Как и в предыдущие годы, IX Мемориал Вугара Гашимова отличает сильный состав"

«Как и в предыдущие годы, IX Мемориал Вугара Гашимов отличает сильный состав участников. Среди них есть и шахматист, завоевавший путевку на турнир претендентов – Видит Сантош Гуджарати».

Как сообщает İdman.biz, об этом в преддверии старта в Габале супертурнира памяти прославленного азербайджанского шахматиста заявил директор соревнования, президент Фонда Вугара Гашимова Анар Аллахвердиев.

Перечисляя звездные имена, он отмети другого индийского гроссмейстера Арджуна Эригаиси, также Бориса Гельфанда, в свое время претендовавшего на мировую корону. «Азербайджанские шахматисты также представлены внушительным составом. В их числе не нуждающиеся в представлениях Шахрияр Мамедъяров с Теймуром Раджабовым, полуфиналист Кубка мира Ниджат Абасов, опытный Рауф Мамедов и очень перспективный Айдын Сулейманлы», - подчеркнул А.Аллахвердиев.

Также он отметил, что организации Мемориала Вугара Гашимова в Габале всеми силами помогает местное население и Исполнительная власть города, которая создала все условия для проведения здесь супертурнира.

Аллахвердиев также подчеркнул, что на протяжении последних лет соревнование проводится в формате рапида и блица. Говоря о возможнных претендентах на победу, он отметил следующее: «Конечно же мы ждем успешных результатов, в первую очередь, от наших гроссмейстеров. Начиная от юного Айдына Сулейманлы и полуфиналиста Кубка мира Ниджата Аббасова, то опытных Рауфа Мамедова, Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова. Конечно же, надо упомянуть и об индийских шахматистов, которые на протяжении последних лет демонстрируют стабильную игру и могут показать себя в Габале».

А.Аллахвердиев заметил, что в следующем году Мемориал будет отмечать юбилейную дату – десятилетие: «Соревнование имеет свою богатую историю, мы ощущаем большую поддержку от государства, президента Азербайжана Ильхама Алиева. И, конечно же, мы бы хотели, чтобы десятый по счету турнир прошел в соответствии со своим юбилейным статусом».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz