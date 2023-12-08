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Определились пары первого тура на Мемориале Вугара Гашимова

Шахматы
Новости
8 Декабря 2023 13:43
Определились пары первого тура на Мемориале Вугара Гашимова

В рамках торжественного открытия IX Мемориала Вугара Гашимова в Габале была проведена жеребьевка.

Как сообщает İdman.biz, она определила порядок партий участников в рапиде и блице. Первым на сцену вышел рейтинг-фаворит турнира Видит Сантош Гуджарати, которому выпал номер 3, под которым он будет играть. Далее на сцену один за другим выходили другие шахматисты, определявшиеся со стартовыми номерами. Символично, что под первым номером сыграет корифей мировых шахмат Борис Гельфанд.

Пары первого тура, который начнется в 15:00, выглядят следующим образом:

Борис Гельфанд (Израиль) - Арджун Эригаиси (Индия)
Шахрияр Мамедъяров - Рихард Раппорт (Румыния)
Ниджат Абасов - Йорден Ван Форест (Нидерланды)
Видит Сантош Гуджарати (Индия) - Теймур Раджабов
Айдын Сулейманлы - Рауф Мамедов

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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