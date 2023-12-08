Расклады IX Мемориала Гашимова. Кто победит в Габале?

Мемориал Вугара Гашимова, начинающийся сегодня в Габале, является девятым по счету. Соревнование имеет свою богатую историю, в нем за эти годы выступали ярчайшие гроссмейстеры современности. И хотя турнир в дальнейшем прошел небольшую эволюцию, перейдя с классического контроля на быстрые шахматы, он по-прежнему является довольно интригующим.

Как передает İdman.biz, за все время лишь четырем шахматистам удалось побеждать на Мемориале. Пальму первенства удерживает чемпион мира Магнус Карлсен, выигрывавший четырежды. Дважды первым становился Шахрияр Мамедъяров, а в последние годы успех сопутствовал Фабиано Каруане и Нодирбеку Абдусатторову, оказавшимися лучшими в быстрой игре.

Пожалуй, самым драматичным по накалу оказался турнир 2016 года в Шамкире, когда Шахрияр и Каруана набрали одинаковое количество очков и выясняли отношения на тай-бреке, где сильнее оказался азербайджанский гроссмейстер.

В первом Мемориале выступили 6 участников, но впоследствии их количество выросло и равнялось 8-10. Хикару Накамура, Сергей Карякин, Вишванатан Ананд, Хоу Ифань, Аниш Гири, Владимир Крамник, Максим Вашье-Лаграв – эти и многие другие шахматисты в разные годы приезжали на соревнование, чтобы не только сыграть, но и отдать дань памяти талантливейшему азербайджанскому шахматисту, столь рано ушедшему из жизни. Поэтому Мемориал можно назвать и встречей друзей Вугара, которые неизменно помнят о нем.

Турнир в третий раз подряд пройдет в формате рапида и блица и если сравнивать состав с предыдущим годом, то в нынешней обойме осталось четверо – Мамедъяров, Рихард Раппорт, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы, компанию которым составят Видит Сантош Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов и Ниджат Абасов. Изначально среди участников фигурировал и Ян-Кшиштоф Дуда, которого затем заменил Эригаиси.

Также надо отметить и нынешнюю локацию Мемориала Гашимова, который на сей раз состоится в Габале. Шахматисты будут играть в Конгресс-Центре имени Гейдара Алиева и набираться новых впечатлений.

В рейтинге по рапиду и блицу наиболее высокий показатель у Раппорта. Но это, конечно же, еще ни о чем не говорит, ведь у быстрых шахмат своя специфика и тут достаточно много соискателей на высокие места. Погоду могут сделать и индийские гроссмейстеры, которые в последнее время, что называется, атакуют по всем фронтам. Многое зависит от того, у кого и как пойдет игра. Четыре дня, включающие девять туров в рапид и 18 – в блиц, довольно серьезная дистанция.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz