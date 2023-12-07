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Шахрияр Мамедъяров назвал причину выхода из "Топ-20" в рейтинге ФИДЕ - ИНТЕРВЬЮ

Шахматы
Интервью
7 Декабря 2023 15:35
Шахрияр Мамедъяров назвал причину выхода из "Топ-20" в рейтинге ФИДЕ - ИНТЕРВЬЮ

Один из ведущих азербайджанских шахматистов Шахрияр Мамедъяров дал интервью сайту İdman.biz

- Мемориал Вугара Гашимова стартует в Габале 8 декабря. Каковы ваши ожидания от него?

- Каждый из предыдущих турниров, посвященных светлой памяти Вугара, запомнился интересными моментами. В девятом по счету соревновании также примут участие сильные зарубежные шахматисты, считающиеся мастерами быстрой игры. По этой причине, я думаю, турнир будет сложным. В последние годы многие пробуют свои силы в рапиде и блице, а не в классической игре. Это позволяет разнообразить формат Мемориала Гашимова. Я выиграл турнир дважды и теперь хочу в третий раз стать первым, показав интересную игру. Сделаю для этого все возможное и одновременно желаю успехов всем участникам.

- Вы покинули Топ-20 рейтинга ФИДЕ. С чем связываете это обстоятельство?

- Я сам посмотрел статистику. Спустя 13-14 лет после нахождения в Топ-20 я выбыл из него. Конечно, одна из основных причин связана с возрастным фактором и физической подготовкой. Потому что, когда человек взрослеет, он не может оставаться на прежнем уровне. Случались и неудачные результаты. Я не мог победить в тех или иных партиях, хотя имел предостаточно шансов. Однако я не могу мириться с текущим положением дел. Думаю, с середины следующего года предпринять попытку вернуть утраченные позиции.

- Не будет ли сложно это сделать?

- Конечно, это так. За последние 5 лет мой рейтинг упал с 2825 ELO до 2723. Это огромный минус и выглядит ненормально. Но это происходит в определенном возрасте. Я буду упорно работать, чтобы вернуться в Топ-10.

- Год вы завершите выступлением на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде. Какую цель ставите?

- Я хочу вновь выиграть мундиаль по рапиду. При этом, у меня нет мирового титула в блице. Хочу использовать этот шанс и сыграть успешно. ЧМ собирает ведущих шахматистов со всего мира. Это также последний и очень важный старт года. Поэтому, соревнование будет трудным.

- Какие планы на новый год?

- В 2024 году пройдет Шахматная Олимпиада. Также ожидаем, Ниджат Аббасов примет участие в турнире претендентов. Это будут два важных соревнованиях будущего сезона. А моя главная цель – вернуть утраченные позиции в рейтинге.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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