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Махир Мамедов: "Конец года оказался для нас очень продуктивным"

Шахматы
Интервью
7 Декабря 2023 13:29
Махир Мамедов: "Конец года оказался для нас очень продуктивным"

«Конец года оказался для нас очень продуктивным».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

Он сообщил, что 2023 год стал успешным для сборной Азербайджана: "Сначала юные шахматисты вернулись с семью медалями с первенства мира среди игроков 8-12 лет. Из них четыре награды были золотыми. Такого результата в нашей истории еще не было. Мы ожидали успеха от Аян Аллахвердиевой, и она оправдала наши надежды, завоевав титул чемпионки мира среди шахматисток до 18-ти лет. Наша женская сборная до последнего тура претендовала на золотую медаль командного чемпионата Европы. Мы верили, что будем первыми, но в последний момент на параллельной встрече с участием наших конкуренток произошло нечто немыслимое. Грузинская шахматистка упустила полное преимущество в партии с болгаркой и проиграла. В результате мы заняли второе место. Действительно, это серебро, равное золоту».

Мамедов также отметил победы Говхар Бейдуллаевой и Мохаммеда Мурадлы на чемпионате мира U-20. «Надеюсь, что следующий год будет еще лучше», - резюмировал он.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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