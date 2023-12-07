Махир Мамедов: "Мы ожидаем интересную борьбу на Мемориале Гашимова"

«Это уже девятый Мемориал Вугара Гашимова. В первые годы он проводился в Шамкире, а позже география изменилась. Регионов для организации турнира много, но на сей раз мы выбрали Габалу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

В ходе посещения могилы нашего выдающегося шахматиста он сказал, что будет сделано все возможное, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне: «Мы верим, что турнир пройдет в очень хороших условиях. Именно поэтому работают Оргкомитет и местные органы власти. Зал, где будет проходить турнир, также очень хорошо спроектирован. Это место с высокими технологическими возможностями».

Мамедов также рассказал об участниках турнира:

"В мемориале традиционно примут участие иностранные шахматисты. В этом году выступят спортсмены из пяти стран, в том числе из Азербайджана. Это всемирно известные шахматисты. В Габале за доску сядут практически все члены сборной Азербайджана. В этом году мы пригласили молодого таланта Айдына Сулейманлы, уже проявившего себя на мировой шахматной арене. Турнир пройдет по рапиду и блицу. Среди приглашенных шахматистов могу отметить Видита Сантоша Гуджарати, выигравшего престижное соревнование «Grand Swiss», а также другого индийского гроссмейстера Арджуна Эригаиси. Также за доску сядут Йорден Ван Форест из Нидерландов и очень сильный румын Рихард Раппорт. А Борис Гельфанд - один из лучших шахматистов мира, из дружественного Израиля. Мы ожидаем интересную борьбу».

Вице-президент ФИДЕ напомнил, что Вугар Гашимов оставил большой след в шахматном мире: "Его партии и теории до сих пор изучаются. Я уверен, что отныне так и будет. Приезжая сюда, интеллигенция всегда с большим уважением относилась к памяти Вугара. Сегодня мы традиционно посетили могилу нашего шахматиста».

Отметим, что церемония открытия Мемориала Вугара Гашимова пройдет завтра в Конгресс-Центре Гейдара Алиева в Габале. В первый день турнира состоятся три тура в рапид.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz