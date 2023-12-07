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Участники "Мемориала Гашимова" посетили вторую Аллею Почетного захоронения - ФОТО

Шахматы
Новости
7 Декабря 2023 12:25
Участники "Мемориала Гашимова" посетили вторую Аллею Почетного захоронения - ФОТО

Участники «Мемориала Вугара Гашимова» отдали дань памяти знаменитому азербайджанскому шахматисту, посетив сегодня вторую Аллею Почетного захоронения.

Как сообщает İdman.biz, могилу гроссмейстера, преждевременно ушедшего из жизни, посетили представители национальной Федерации во главе с ее президентом Маиром Мамедовым, представители Оргкомитета и участники турнира. Они возложили цветы к могиле В.Гашимова.
М.Мамедов рассказал о наследии Вугара: «Имя Вугара Гашимова всегда будут помнить. Каждый азербайджанец должен гордиться им. Его партии сегодня являются учебником для юных шахматистов. Пока есть шахматы, Вугара всегда будут помнить».

Гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров подчеркнул, что в обозримом будущем состав участников Мемориала Гашимова пополнят выпускники Шахматной Академии, носящей имя Вугара.

А израильский шахматист Борис Гельфанд рассказал об уникальном стиле игры Гашимова в мировых шахматах.

Отметим, что 9-й по счету Мемориал Гашимова пройдет 9-11 декабря в Габале. В нем сыграют Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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