Рейтинг азербайджанских шахматистов может измениться. ФИДЕ обсудит новый подсчет

На своем ближайшем заседании, которое пройдет 14 декабря, Совет Международной Федерации шахмат (ФИДЕ) обсудит предложения по внесению изменений в положение о рейтингах.

Как сообщает İdman.biz, предложения поступили после публичных консультаций, начатых ФИДЕ в марте 2023 года. Ранее в этом году Квалификационная комиссия инициировала пересмотр рейтинговых правил ФИДЕ, предложив федерациям, официальным лицам и общественности высказать свои мысли и предложения.

Специальная рабочая группа работала вместе с математиком Джеффом Сонасом над реформированием существующая система рейтингов.

После тщательного рассмотрения поступивших предложений и предложений, Квалификационная комиссия выступил с рядом новых правил, касающихся рейтингов.

Рекомендации включают следующее разовое изменение стандартных рейтингов с 1 января 2024 года, изменение первоначального рейтинга и многие другие моменты.

Предложения будут рассмотрены на заседании Совета ФИДЕ, запланированном на 14 декабря. Тогда же пройдет и голосование по данному вопросу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz