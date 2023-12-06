6 Декабря 2023
RU

Рейтинг азербайджанских шахматистов может измениться. ФИДЕ обсудит новый подсчет

Шахматы
Новости
6 Декабря 2023 11:36
Рейтинг азербайджанских шахматистов может измениться. ФИДЕ обсудит новый подсчет

На своем ближайшем заседании, которое пройдет 14 декабря, Совет Международной Федерации шахмат (ФИДЕ) обсудит предложения по внесению изменений в положение о рейтингах.

Как сообщает İdman.biz, предложения поступили после публичных консультаций, начатых ФИДЕ в марте 2023 года. Ранее в этом году Квалификационная комиссия инициировала пересмотр рейтинговых правил ФИДЕ, предложив федерациям, официальным лицам и общественности высказать свои мысли и предложения.

Специальная рабочая группа работала вместе с математиком Джеффом Сонасом над реформированием существующая система рейтингов.
После тщательного рассмотрения поступивших предложений и предложений, Квалификационная комиссия выступил с рядом новых правил, касающихся рейтингов.

Рекомендации включают следующее разовое изменение стандартных рейтингов с 1 января 2024 года, изменение первоначального рейтинга и многие другие моменты.

Предложения будут рассмотрены на заседании Совета ФИДЕ, запланированном на 14 декабря. Тогда же пройдет и голосование по данному вопросу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Логотип Мемориала Вугара Гашимова - на "Пламенных башнях" - ФОТО
11:24
Шахматы

Логотип Мемориала Вугара Гашимова - на "Пламенных башнях" - ФОТО

В центре Баку был продемонстрирован логотип Мемориала Вугара Гашимова, который пройдет в девятый раз
Определилось расписание Мемориала Вугара Гашимова
5 Декабря 12:13
Шахматы

Определилось расписание Мемориала Вугара Гашимова

Определилось расписание Мемориала Вугара Гашимова, который пройдет 8-11 декабря в Габале
Шахрияр Мамедъяров - в первой двадцатке универсального рейтинга
5 Декабря 10:33
Шахматы

Шахрияр Мамедъяров - в первой двадцатке универсального рейтинга

Шахматный клуб Сент-Луиса обнародовал традиционный универсальный рейтинг на начало декабря
Видит будет рейтинг-фаворитом Мемориала Гашимова
4 Декабря 14:47
Шахматы

Видит будет рейтинг-фаворитом Мемориала Гашимова

В обновленном рейтинге ФИДЕ индийский гроссмейстер занимает 15-е место и возглавляет список участников соревнования
15 азербайджанских шахматистов сыграют на ЧМ по рапиду и блицу
4 Декабря 12:03
Шахматы

15 азербайджанских шахматистов сыграют на ЧМ по рапиду и блицу

Общий призовой фонд мундиаля равен миллиону долларов
Мамедъяров и Карлсен сыграют на ЧМ с призовым фондом 1 миллион долларов
4 Декабря 10:24
Шахматы

Мамедъяров и Карлсен сыграют на ЧМ с призовым фондом 1 миллион долларов

Одна неделя остается до завершения дедлайна регистрации на чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Самарканде

Самое читаемое

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
3 Декабря 18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры
Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"
3 Декабря 13:05
Дзюдо

Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо завершила заключительный день "Большого шлема" с одной бронзовой наградой
Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО
4 Декабря 15:22
Гимнастика

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова
Победные эмоции Гейдарова и другие яркие моменты "Большого шлема" - ФОТО
4 Декабря 08:59
Дзюдо

Победные эмоции Гейдарова и другие яркие моменты "Большого шлема" - ФОТО

İdman.biz представляет яркие моменты турнира "Большого шлема" по дзюдо в Токио