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Александр Усик: "Младший сын хочет стать чемпионом мира по боксу"

Бокс
Новости
20 Июля 2025 16:55
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Александр Усик: "Младший сын хочет стать чемпионом мира по боксу"

38-летний непобежденный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился, что его сыновья намерены продолжить спортивную династию, сообщает İdman.biz.

По словам украинского боксера, младший мечтает пойти по стопам отца, а старший — завоевать олимпийское золото по дзюдо.

"Мой старший сын хочет стать олимпийским чемпионом по дзюдо, а младший — чемпионом мира по боксу. Но я всегда говорил им: 'Чтобы добиться этого, нужно много работать, и иногда быть знаменитым — это не так уж и весело'", — цитирует Усика издание Mirror.

Александр Усик остается единственным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе в XXI веке. Его послужной список включает 24 победы, из них 15 — нокаутом, и ни одного поражения.

İdman.biz

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