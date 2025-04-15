Альфонсо Домингес: "Организация турнира на высоком уровне"

«Организация турнира на высоком уровне».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам боксер сборной Азербайджана Альфонсо Домингес, завоевавший золотую медаль на международном турнире «Великий Шелковый путь».

Чемпион мира подчеркнул, что соревнования в Баку прошли хорошо: «В Баку приехали сильные спортсмены. Это мой первый турнир после летних Олимпийских игр. Проведение подобных соревнований положительно влияет на поддержание боксерами своей формы. Я благодарю федерацию за это».

Домингес сказал, что был не в лучшей форме после Олимпиады: «Я взял перерыв после Олимпиады. Теперь пытаюсь вернуться в прежнюю форму».

Отметим, что в соревнованиях принимают участие боксеры из девяти стран: Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Камбоджи, Черногории, Кыргызстана, Грузии, России и Казахстана. Азербайджан представляют 47 боксеров среди мужчин и 11 - среди женщин.

Айтадж Сахяд

İdman.biz