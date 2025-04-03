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Определились боксеры, которые примут участие в Гимназиаде

Бокс
Новости
3 Апреля 2025 12:05
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Определились боксеры, которые примут участие в Гимназиаде

С 4 по 14 апреля в Сербии пройдут Спортивные игры Гимназиады ISF U15.

Как сообщает İdman.biz, в мультиспортивном соревновании примут участие и азербайджанские боксеры.

Старший тренер кадетов Вугар Мамедов и тренер Самир Мамедов дадут шанс Бабеку Абдуллаеву (40 кг), Кязыму Бахишову (42 кг), Азаду Мамедли (44 кг), Мамеду Гасанлы (46 кг), Амину Гасанову (48 кг), Исмаилу Асланлы (50 кг), Юсифу Али (52 кг), Нариману Али (54 кг), Сабиру Рустамову (57 кг), Сархану Хагвердиеву (63 кг), Нурлану Мусеибли (66 кг), Зираддину Рустамлы (70 кг), Мехрану Расулову ​​(75 кг) и Юсифу Агакишиеву (80 кг) на Играх, которые пройдут в Златиборе.

В женских соревнованиях под руководством главного тренера нашей женской сборной Илькина Агаева выйдут на ринг Назрин Абдуллазаде (38 кг), Тунджа Муршудова (40 кг), Айша Мурадова (44 кг), Айшан Мириева (46 кг), Нурай Гафарова (48 кг), Лейла Махмудлу (51 кг), Кямаля Гасанова (54 кг) и Хумар Джафарли (70 кг).

Отметим, что соревнования по боксу на Играх стартуют седьмого апреля и завершатся через шесть дней. Команда отправится в Сербию четвертого апреля.

İdman.biz

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