Прошедшая в Баку Ночь чемпионов IBA вошла в тройку лучших по уровню организации

Прошедший в Баку вечер чемпионов по боксу IBA вошел в число лучших соревнований прошедшего года.

Как сообщает İdman.biz, вечер, прошедший в Национальной арене гимнастики в рамках 100-летия Федерации бокса Азербайджана, отличился в плане организации.

В связи с этим Международная ассоциация бокса (IBA) направила благодарственное письмо Азербайджанской федерации бокса (ABF). Президент IBA Умар Кремлев заявил, что гостеприимство, проявленное ABF во время его визита в Баку, стало ярким отражением богатых традиций нашей страны:

«Состоявшаяся 28 сентября 2024 года на Национальной арене гимнастики в Баку Ночь чемпионов IBA стал не только знаковым событием для азербайджанского бокса, но и одним из трех главных соревнований Ночи чемпионов IBA, проводимых в 2024 году. Это выдающееся достижение демонстрирует наше видение вида спорта и нашу приверженность развитию».

Также было подчеркнуто, что усилия по созданию условий для развития бокса и укреплению международных связей заслуживают самой высокой оценки: «Уверен, что Азербайджан и впредь будет принимать крупные турниры под флагами IBA и EUBS».

Отметим, что в рамках соревнований, организованных на Национальной гимнастической арене, состоялось восемь поединков с участием сильнейших боксеров мира. Четверо вышедших на ринг азербайджанских боксеров одержали победу.

İdman.biz