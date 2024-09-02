Боксеры вернулись с Балканского полуострова с 4 медалями

Азербайджанские боксеры приняли участие в международном турнире в столице Боснии и Герцеговины Сараево и сербской Суботице.

Как сообщает İdman.biz, наши представители, участвовавшие в соревнованиях под руководством тренера национальной сборной Эльвина Мамишзаде, завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Аббасгулу Шадлински, выступавший в весовой категории 75 кг, занял второе место в обоих соревнованиях. В Боснии и Герцеговине Канан Наджафов (92 кг) занял второе место. Гусейн Гусейнли (80 кг) завершил эти же соревнования с бронзовой медалью.

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