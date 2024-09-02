Усик, Иноуэ и еще 8 кандидатов на звание лучшего боксера 2024 года

Усик пока что главный претендент на звание боксера года, но есть бойцы, готовые с этим поспорить

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

В 2024-м остается еще четыре месяца, и почти столько же до боя Усик-Фьюри 2. Но это не значит, что еще слишком рано рассматривать гонку за звание боксера года



Александр Усик

В мае Усик, казалось, был близок к поражению, поскольку Тайсон Фьюри снова и снова наносил ему болезненные удары по корпусу. Но украинец приспособился, сломил соперника и отправил его в девятом раунде в нокдаун.

Решение было близким, хотя и не спорным. Одна только эта победа над Фьюри, лучшим тяжеловесом последних лет, сделала Усика абсолютным чемпионом и главным кандидатом на звание бойца года, даже если бы это было его единственное выступление в 2024 году.

Однако в их противостоянии запланирован матч-реванш, и еще одна чистая победа над Фьюри в декабре этого года утвердит Александра в качестве легкого выбора.

Ранее Усик уже был удостоен награды The Ring и BWAA в 2018 году за 3 удачных поединка, когда победил решением судей Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а затем еще и остановил Тони Белью.

Победитель пары Бетербиев-Бивол

Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом в полутяжелом весе. Бетербиев также дрался в январе, победив бывшего обладателя титула во втором среднем дивизионе Каллума Смита в семи раундах.

Изначально Бетербиев и Бивол должны были встретиться в июне. Когда Артур выбыл из-за травмы, Дмитрий остановил непобежденного Малика Зинада.

Бивол уже однажды становился бойцом года в 2022-м, одержав победу решением судей над Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.

Джесси Родригес

Родригес одержал победу над лучшим бойцом в легчайшем весе и давним чемпионом мира по боксу, когда в июне нокаутировал Хуана Франсиско Эстраду.

Пока это единственное выступление Родригеса в 2024-м, но это была яркая победа в довольно впечатляющей манере. Джесси может провести еще один бой в текущем году.

В зависимости от того, с кем он встретится и как он это сделает, аргументы Родригеса могут стать еще сильнее.

Наоя Иноуэ

Это полностью зависит от того, одержит ли Иноуэ свою вторую победу в 2024 году, как от него ожидают, а затем третью над сильным претендентом до конца года.

В бою с Нери в мае чемпион в полулегком весе ранее сам побывал в нокдауне, прежде чем отправил своего соперника в нокаут. Грядущий поединок Иноуэ против Доэни не укрепляет его позиции, хотя для Наои это хороший способ оставаться активным.

Если японец завершит 2024-й, продолжив побеждать в весовой категории до 122 фунтов, возможно, боем против Гудмена или Ахмадалиева, то этот год станет достойным для «Монстра», который ранее уже победил лучшего бойца в этой весовой категориии.

Дзюнто Накатани

Накатани, наконец, начал завоевывать более широкую известность, особенно после нокаута в бою с Эндрю Молони в 2023 году в наилегчайшем весе.

Тот бой принес Накатани титул чемпиона мира во второй весовой категории. В 2024 году Дзюнто завоевал титул в своем третьем дивизионе, победив обладателя пояса в легчайшем весе Александро Сантьяго — нокаут в шестом раунде.

Затем он финишировал Винсента Астролабио, менее чем за 3 минуты. В своем следующем поединке Накатани встретится с Петчем Фрешмартом, у которого довольно неслабый послужной список и чье единственное поражение было от Такумы Иноуэ в 2018 году.

Даниэль Дюбуа

В июне Дюбуа остановил непобежденного Филиппа Хрговича в борьбе за временный пояс IBF в тяжелом весе. 21 сентября «Динамит», ставший чуть позже полноправным обладателем титула IBF, будет защищать пояс в поединке против Энтони Джошуа.

«Эй-Джей» ранее одержал 4 победы подряд с тех пор, как потерпел 2 поражения от Усика, и занимает третье место в рейтинге лучших тяжеловесов после Александра и Тайсона Фьюри.

Фернандо Мартинес

Мартинес в этом году тоже дрался всего один раз, и его победа была очень яркой, поскольку он поехал в Японию, чтобы одержать ее убедительным решением судей над Кадзуто Иокой, долгое время входившего в число лучших бойцов в 115 фунтах.

Фернандо объединил два титула чемпиона мира. Возможно, что Мартинес с Иокой проведут матч-реванш в канун Нового года. Еще одна победа только укрепит репутацию Фернандо, как одного из лучших бойцов 2024 года.

Джервонта Дэвис

Пока Дэвис дрался только один раз в 2024 году, но он одержал впечатляющую победу, нокаутировав в восьмом раунде топового легковеса Фрэнка Мартина.

Жаль, что «Танк» не смог провести бои с другими обладателями титула: Василием Ломаченко и Шакуром Стивенсоном. Победы над любым из них подняли бы Дэвиса на вершину этого списка.

Ожидается, что Джервонта вернется на ринг в ближайшие месяцы против противника, имя которого еще не определено.

Если этот бой завершится поединком против Хосе Валенсуэлы, который в августе победил Айзека Круза в бою за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе, то вторая победа Дэвиса также увеличит его шансы на успех.

Лиам Паро

Паро завоевал титул чемпиона мира IBF в первом полусреднем весе в июне, одержав победу единогласным решением судей над Субриэлем Матиасом, который нокаутировал всех, с кем когда-либо выходил на ринг.

Лиам приехал на чужую территорию не просто выживать. Он выиграл убедительно, даже несмотря на то, что ему пришлось преодолеть некоторые трудности.

Если Лиам сможет одержать еще одну сенсационную победу, то также заслужит почетного упоминания. Такой шанс может предоставиться в объединительном поединке с Девином Хэйни в этом году.

Некоторые сочтут победу над ним бессмысленной, учитывая, как Хэйни выглядел в поединке против Райана Гарсии. И это правда, ведь Девин, действительно, смотрелся очень посредственно.

Тем не менее, если Паро завершит 2024 год победами над Матиасом и Хэйни, одним из самых медийных боксеров, а в его копилке будут 2 титула чемпиона мира, это хороший повод рассмотреть его, как конкурента для Усика.

Тайсон Фьюри

Это произойдет если, и только если Фьюри одержит демонстративную и доминирующую победу в матч-реванше с Усиком. У экспертов и болельщиков могут возникнуть вопросы о присутствии в данном списке бойца, проигравшего ранее в этом году.

Однако убедительная победа Тайсона восстановила бы его в качестве истинного короля тяжелого дивизиона, по сути, компенсировав близкое поражение Усику в их первой встрече.

Подобные случаи в истории уже были. Леннокс Льюис и Хасим Рахман по разу проиграли друг другу, но в итоге Льюис стал победителем в данной номинации, благодаря своей победе в реванше. И Фьюри может повторить эту историю.

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