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В Хырдалане открылся новый боксерский зал - ФОТО

Бокс
Новости
26 Августа 2024 13:01
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В Хырдалане открылся новый боксерский зал - ФОТО

В городе Хырдалан открылся новый зал боксерского клуба «Абшерон».

Как сообщает İdman.biz, на церемонии открытия присутствовали генеральный секретарь Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров, учредители клуба Вугар Залыев и Назим Мехтиев, и другие.

Гости ознакомились с созданными здесь условиями и обменялись мыслями о дальнейших перспективах. Учредители клуба выразили благодарность руководству федерации за условия и заботу, оказанную боксерам.

Наги Сафаров пообщался со спортсменами и поинтересовался их текущим положением.

Отметим, что работающие тренерами Вугар Залыев и Назим Мехтиев только что получили степень 1 звезды IBA.

İdman.biz

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