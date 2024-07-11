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Порье назвал соперника, с которым мечтает провести бой по боксу

Бокс
Новости
11 Июля 2024 15:44
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Порье назвал соперника, с которым мечтает провести бой по боксу

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье рассказал, с кем мечтает провести бой по правилам бокса.

«Моя мечта - провести бой по боксу с Нейтом [Диазом]» - приводит слова Порье портал Sports Illustrated.

Диаз и Порье должны были подраться в 2018 году на турнире UFC 230, однако Бриллиант был вынужден сняться с поединка ввиду проблем со здоровьем, а именно - с бедром.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Дастин Порье разделил октагон с действующим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым. Бой завершился победой Ислама удушающим приёмом в пятом раунде.

В своём рекорде Дастин имеет 30 побед, девять поражений, а также один бой был признан ничьей.

İdman.biz

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