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Еще один наш боксер вышел в финал, Назарова и Таги завоевали бронзовые медали

Бокс
Новости
29 Июня 2024 09:55
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Еще один наш боксер вышел в финал, Назарова и Таги завоевали бронзовые медали

В Сараево, столице Боснии и Герцеговины, завершился полуфинальный этап юниорского первенства Европы.

Как сообщает İdman.biz, еще один спортсмен сборной Азербайджана завоевал право на участие в финале, завершив этот этап победой.

Нихат Гасымов победил Филипа Станоевича (Сербия) в весовой категории 48 кг. Он выиграл 5:0 (30:27, 30:27, 30:26, 29:27, 30:26) и вышел в финал.

Айлин Назарова (48 кг) встретилась с Джорджией Ла Розой из Италии, а Амина Таги (52 кг) - с Марией Семеничук (Румыния) в полуфинале. Наши боксеры завоевали бронзовые медали.

Отметим, что ранее права на участие в финале добился и Сафтер Мамедзаде. Решающие бои состоятся 30 июня.

İdman.biz

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