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Наши олимпийцы пройдут подготовку в Чанаккале

Бокс
Новости
17 Июня 2024 12:30
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Наши олимпийцы пройдут подготовку в Чанаккале

Мужская сборная Азербайджана продолжает подготовку к Летним Олимпийским играм Париж-2024.

Как сообщает İdman.biz, следующий сбор команда проведет в Турции под руководством главного тренера Педро Роке.

В состав нашей команды, отправившейся сегодня в Турцию, вошли Ниджат Гусейнов (51 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Альфонсо Домингес (92 кг), Магомед Абдуллаев и Бекхан Исраилов (оба +92 кг). Сборы, которые пройдут в Чанаккале, продлятся до 27 июня.

Отметим, что Париж-2024 стартует 26 июля.

İdman.biz

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