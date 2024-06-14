Создается новая мировая боксерская лига

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии начал переговоры с глобальными промоутерскими компаниями о создании новой профессиональной боксерской лиги.

Как сообщает İdman.biz, данный вопрос курирует председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш‑Шейх, выступивший в предложением по приобретению крупнейших боксерских промоушенов. На эти цели страна планирует выделить 4-5 млрд долларов США.

В обсуждении потенциальной сделки, сообщают СМИ, участвуют такие известные промоутеры, как Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions.

Новая боксерская лига может объединить 200 лучших боксеров мира в 12 весовых категориях. В планах организации — заменить многие конкурирующие промоушены со своими собственными регламентами, правилами, рейтингами и наградами.

İdman.biz