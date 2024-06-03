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Педро Роке: "Мы занимаем лидирующие позиции с 5 лицензиями" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Бокс
Интервью
3 Июня 2024 22:52
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Педро Роке: "Мы занимаем лидирующие позиции с 5 лицензиями" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Интервью İdman.biz Педро Роке, главного тренера сборной Азербайджана по боксу

- Какие впечатления от турнира?

- Была очень сильная конкуренция. Поскольку это был последний квалификационный олимпийский турнир, в нем соревновались все сильные команды. Участники очень хорошо подготовились к соревнованиям. Шла борьба на уровне чемпионата мира. В итоге мы завоевали 2 лицензии. Поскольку мы первыми завоевали 3 лицензии, то занимаем лидирующие позиции в Европе с 5 лицензиями. Мы входим в пятерку лучших в мире.

- Что вы можете сказать о подготовке к Олимпиаде? Рекорды Олимпийских игр связаны с именем Роке. Можно ли установить новый рекорд в Париже?

- Как вы сказали, рекорды связаны со мной. Наш боксер Альфонсо заявил, что хочет превратить завоеванную в Токио бронзу в золото в Париже. Я прибыл в Азербайджан во второй раз. В 2016 году под моим руководством Лоренцо Сотомайор завоевал серебряную медаль в составе сборной Азербайджана на Олимпийских играх. Мое самое большое желание - изменить цвет этой медали на золотой. Мы сделаем для этого все возможное. Министерство молодежи и спорта и руководство федерации доверились мне во второй раз. Они создали все условия для успеха команды. Мы всеми силами стараемся справиться с поставленной перед нами задачей.

İdman.biz

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