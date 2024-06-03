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Альфонсо Домингес: "Я хочу превратить завоеванную в Токио бронзу в золото в Париже" - ВИДЕО

Бокс
Новости
3 Июня 2024 22:08
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Альфонсо Домингес: "Я хочу превратить завоеванную в Токио бронзу в золото в Париже" - ВИДЕО

«Это был последний лицензионный турнир, и я был очень хорошо подготовлен».

Об этом заявил İdman.biz член сборной Азербайджана по боксу Альфонсо Домингес (92 кг).

- В соревнованиях участвовали боксеры всех сильных стран. Поэтому я сделал все, что было в моих силах, чтобы попасть на Олимпиаду.

- Какой бой был самым трудным?

- Моя самая тяжелая битва была против самого себя. Перед каждой встречей я хорошо готовился психологически. По итогам я уверенно выступил во всех боях.

- Не сложно ли будет превратить завоеванную в Токио бронзу в золото в Париже?

- Это будет очень сложно. На Олимпиаде будет тяжелая борьба. Я сделаю все возможное, чтобы добиться успеха. Я хочу превратить завоеванную в Токио бронзу в золото в Париже. Мы хорошо подготовились к последним турнирам и добились результатов. Желаем продолжить наше успешное выступление на Олимпийских играх.

İdman.biz

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