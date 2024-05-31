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Скандал перед Олимпиадой

Бокс
Новости
31 Мая 2024 11:33
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Скандал перед Олимпиадой

Накануне летних Олимпийских игр в Париже-2024 в мировом спорте разгорается очередной скандал.

İdman.biz сообщает, что многолетние споры между Международной ассоциацией бокса (IBA) и Международным олимпийским комитетом (BOK) вышли на новую стадию.

Это было вызвано решением IBA относительно Парижа-2024. Учреждение выделило призовой фонд спортсменам, завоевавшим медали во французской столице. Он направлен на поддержку спортсменов, тренеров, национальных ассоциаций, а также награждает боксеров за их работу. IBA посчитала этот шаг необходимым на фоне неспособности BOK оказать финансовую поддержку спортсменам.

BOK отреагировал незамедлительно. Организация, возглавляемая Томасом Бахом, пригрозила не допустить членов IBA в Лос-Анджелес-2028, если награды не будут отменены. В учреждении объяснили это недостаточной прозрачностью и нераскрытием источника финансирования премии.

IBA, возглавляемая Умаром Кремлёвым, уже давно не является членом Олимпийского движения. Учреждение больше не связано с Парижем-2024. Квалификационные турниры организует специальный комитет BOK.

BOK, выступающий против профессионализации олимпийского движения, сталкивается с подобной ситуацией не впервые. Несколько месяцев назад Всемирная легкая атлетика предприняла аналогичный шаг. Финансовые награды будут вручены чемпионам легкоатлетических соревнований Париж-2024.

Тогда BOK хоть и поднял голос протеста, но не пошел в ультиматумный стиль, чтобы не «столкнуться» с Всемирной легкой атлетикой. Но давние ссоры с IBA, а также присоединение бокса к легкой атлетике разозлили Баха.

В своем заявлении BOK подчеркнул необходимость создания альтернативного IBA органа по боксу для проведения турнира в Лос-Анджелесе-2028. Правда, была создана новая организация под названием Всемирная боксерская организация. Однако судьба этой организации, которая не успевает за IBA, пока неясна. В заявлении говорится, что до начала нового цикла национальные федерации, оставшиеся членами IBA, не будут допущены к участию в Олимпийских играх в США. Национальные олимпийские комитеты должны исключить эти федерации из своего состава.

Но после легкой атлетики и бокса на такой шаг идут и другие виды спорта. Увеличение числа международных организаций, которые обещают призы, станет большим ударом для BOK.

Напомним, Летние Олимпийские игры Париж-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

İdman.biz

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