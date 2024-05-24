Наш боксер начал Всемирный олимпийский квалификационный турнир с победы

В столице Таиланда Бангкоке стартовал II Всемирный олимпийский квалификационный турнир по боксу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований в борьбу вступил боксер сборной Азербайджана Шамиль Аскеров.

Наш боксер в 1/32 финала встретился с Синг-Ю Цо (Гонконг) в весовой категории 57 кг. Бой завершился победой Аскерова со счетом 4:1 (29:28, 28:29, 29:28, 30:27, 29:28).

Во втором поединке он встретится с Руджакраном Джантронгом (Таиланд), который освобожден от участия в первом этапе. Бой состоится 28 мая.

Отметим, что сборную Азербайджана на соревнованиях представляют девять боксеров.

İdman.biz