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2 азербайджанских боксера в финале международного турнира в Венгрии

Бокс
Новости
17 Мая 2024 09:24
2 азербайджанских боксера в финале международного турнира в Венгрии

В городе Эгер (Венгрия) завершился полуфинальный этап международного турнира по боксу среди юниоров.

Как сообщает İdman.biz, на пути к финалу боролись два спортсмена сборной Азербайджана.

В весовой категории 60 кг Таги Насибов встретился с местным Дэниэлом Франком. Наш боксер одержал победу со счетом 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 29:27, 30:26) и вышел в финал. В решающем этапе ему предстоит встретиться с узбекистанцем Абдулазизом Джуракуловым.

Аббасгулу Шадлински (71 кг) также повторил успех своего товарища по команде. В полуфинале он оказался сильнее Растислава Анишко (Словакия) - 5:0 (29:27, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28). В финале Шадлински встретится с Арпадом Ямбором (Венгрия).

Отметим, что финалы состоятся сегодня.

İdman.biz

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